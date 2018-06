Adelaide (SID) - Der australische Radstar Robbie McEwen und der Südafrikaner Rob Hunter starten 2011 an der Seite von Lance Armstrong für den US-Rennstall RadioShack. Ihr Debüt geben beide bereits im Januar bei der Tour Down Under in Australien. Der 38-jährige McEwen war ursprünglich vom russischen Team Katjuscha zu Pegasus Sports gewechselt. Da die Australier aber keine ProTour-Lizenz für das kommende Jahr bekamen, spekulierte er zuletzt mit einem Karriereende.

In seiner australischen Heimat wird McEwen in diesen Tagen als Held gefeiert, nachdem er während einer Bootsfahrt entlang der Goldküste einem über Bord gegangenen Passagier das Leben gerettet hatte. McEwen war in voller Montur ins Wasser gesprungen und hatte den Kopf des Verunglückten so lange hochgehalten, bis das Rettungsboot kam.

Robbie McEwen hat in seiner Karriere zwölf Etappen bei der Tour de France gewonnen. Dreimal holte sich der 38-Jährige bei der Frankreich-Rundfahrt als punktbester Fahrer das Grüne Trikot (2002, 2004, 2006).