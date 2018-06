Inhalt Seite 1 — Löw verspricht Ballack die Kapitänsbinde Seite 2 Auf einer Seite lesen

Frankfurt/Main (SID) - Ein Versprechen für den Kapitän und die Nation: Bundestrainer Joachim Löw will im kommenden Jahr gemeinsam mit Michael Ballack die Weichen für eine erfolgreiche Zukunft der Nationalmannschaft stellen. Mit der Rückgabe der Kapitänsbinde an Ballack bei dessen Comeback im deutschen Team sowie der Integration der hoffnungsvollen Nachwuchsstars sollen große Schritte in Richtung der anvisierten Titel 2012 und 2014 gemacht werden.

Die Galionsfigur der Mannschaft auf dem Weg dahin könnte der von vielen Experten abgeschriebene Ballack werden. "Er ist ihr Kapitän, wenn er wieder dabei ist", sagte Löw der Welt am Sonntag. Der Bundestrainer beendete damit alle Spekulationen rund um den Spielführer außer Dienst und stellte sich hinter den 34-Jährigen in Diensten des Bundesligisten Bayer Leverkusen, der nach seinen Verletzungen im zu Ende gehenden Jahr an einem Comeback arbeitet. "Er braucht Spielpraxis. Wenn er die hat, regelt sich alles andere von allein", sagt Löw.

Mit dieser Aussage gibt der Bundestrainer dem gebürtigen Görlitzer die Rückendeckung, die Ballack zuletzt vermisst und eingefordert hatte. Damit ist auch endgültig klar, dass Philipp Lahm das Kapitänsamt im Fall einer Rückkehr Ballacks in die Auswahl des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) wieder abgeben muss. Lahm hatte während der WM in Südafrika seinen dauerhaften Anspruch auf die Spielführer-Binde angemeldet.

Ballack peilt Dortmund-Spiel an

Ballack, der aufgrund von Verletzungen die WM und fast die komplette Bundesliga-Hinrunde verpasst hat, will beim Rückrunden-Auftakt seines Klubs am 14. Januar gegen Herbstmeister Borussia Dortmund zum ersten Mal seit September wieder in der Eliteklasse auflaufen. Bei einer Rückkehr in das deutsche Team erwarten Ballack nach Ansicht von Nationalmannschafts-Manager Oliver Bierhoff allerdings veränderte Gegebenheiten. Bierhoff sagte zuletzt im Gespräch mit der Süddeutschen Zeitung, Ballack müsse sich "in eine neuformierte Mannschaft erst wieder integrieren".

An einen neuen Bundestrainer müsste sich Ballack frühestens nach der EM 2012 gewöhnen. Löw will eine Verlängerung seines bis dahin laufenden Vertrages vom Erfolg seiner Arbeit und seiner persönlichen Motivation abhängig machen. "Das ist ja immer auch eine Frage des Erfolgs. Dann ist entscheidend, wie ich mich fühle. Ob ich noch brenne auf den Job, ob ich Visionen habe", sagte der Coach.

Im Hinblick auf den möglichen Erfolg stehen die Chancen auf einen Verbleib Löws beim DFB seiner Ansicht nach nicht schlecht. Der 50-Jährige betonte erneut, dass seine Mannschaft reif für einen Titel sei. "Wir haben absolut eine Chance. Das ist eine Feststellung, die wir aus unserer Analyse der WM in Südafrika getroffen haben. Es ist aber auch ein gutes Bauchgefühl, das ich habe", sagte der Trainer: "Wir haben eine Mannschaft, die dazu fähig ist, sich gegen alle Konkurrenten zu behaupten."