Köln (SID) - Vizemeister Frankfurt Skyliners kann in der Basketball-Bundesliga weiterhin als einzige Mannschaft wenigstens Sichtkontakt zu Spitzenreiter und Titelverteidiger Brose Baskets Bamberg halten. Die Hessen gewannen am 15. Spieltag gegen den Tabellenvorletzten BBC Bayreuth 83:75 (38:45) und verkürzten bei 24:6 Punkten den Rückstand auf Bamberg (28:0 Zähler) zumindest vorübergehend auf vier Punkte. Die Bamberger spielen erst am Montag gegen die EW Baskets Oldenburg.

Frankfurt schüttelte zugleich im Kampf um Platz zwei vorläufig die Artland Dragons ab. Denn Quakenbrück unterlag bei den Telekom Baskets Bonn 90:98 (35:34) und liegt auf dem dritten Rang schon sechs Minuspunkte hinter den Skyliners zurück.

Der achtmalige Meister Alba Berlin zeigte sich von der 52:103-Rekordpleite bei Meister Brose Baskets Bamberg gut erholt. Die Berliner gewannen das Heimspiel gegen die Eisbären Bremerhaven 85:59 (52:33) und eroberten mit 18:8 Punkten Platz vier zurück.

In der unteren Tabellenhälfte stellte TBB Trier durch ein 75:67 (37:35) gegen die Giessen 46ers direkten Anschluss zum oberen Abschnitt her. Phoenix Hagen verlor gegen BG Göttingen 76:85 (32:46) und am Tabellenende mussten die erst zweimal siegreichen Giants Düsseldorf bei ratiopharm durch ein 64:76 (35:36) die zwölfte Saisonniederlage quittieren.