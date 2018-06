Freiburg (SID) - Der senegalesische Top-Torjäger Papiss Cisse von Bundesligist SC Freiburg hat Berichte über einen möglichen Wechsel zu einem Topklub nach Ende der laufenden Saison als Spekulationen bezeichnet. "Darüber wird viel spekuliert. Jeder Profi möchte doch bei einem großen Klub spielen. Aber ich persönlich habe nichts gehört. Ich habe meinen Vertrag in Freiburg bis 2014. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Und ich fühle mich hier ausgesprochen wohl", sagte der 25-Jährige, der in der Hinrunde 13 Treffer erzielt hat, dem kicker.

Cisse, der nach eigenen Angaben keine Ausstiegsklausel besitzt, berichtet zwar vom angeblichen Interesse englischer Klubs, will aber bei einem möglichen Wechsel in der Zukunft in der Bundesliga bleiben. "Hier in Deutschland hat man mir das Vertrauen geschenkt. Es scheint, als hätte ich hier mein Glück gefunden", sagte der in Dakar geborene Angreifer, der zu Jahresbeginn vom französischen Zweitligisten FC Metz in den Breisgau kam.

Über Metz könnte auch Cisses jüngerer Bruder Ousmane in Freiburg landen. "Er ist 17. Möglich, dass er mir zum SC folgt. Er ist auch Stürmer. Er ist im Internat des FC Metz in Dakar. Aber ich hoffe, dass ich ihn hierher lotsen kann", erklärte Cisse.