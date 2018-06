Frankfurt/Main (SID) - Die Bundesliga steuert weiter auf Rekordkurs und hat laut DFL-Chef Christian Seifert den vierten Startplatz in der Champions League fest im Visier. "Wir sind auf dem allerbesten Weg, in der UEFA-Fünf-Jahreswertung Italien zu überholen und nach Jahren wieder einen vierten Champions-League-Startplatz zu erreichen. Das nächste Ziel muss sein, in den kommenden Jahren die zweitplatzierten Spanier nicht nur anzugreifen, sondern zu überholen", sagte der Vorsitzende der Geschäftsführung der Deutschen Fußball Liga (DFL) im Interview mit dem Sport-Informations-Dienst (SID).

Der hohe Unterhaltungswert der Liga spiegelt sich für Seifert, der seinen Vertrag bei der DFL kürzlich bis 2014 verlängerte, auch in den anhaltend guten Zuschauerzahlen. "Wir steuern erneut auf einen Schnitt von mehr als 42.000 Zuschauern zu - und das trotz zuletzt schwieriger Witterungsbedingungen und der Tatsache, dass einige Clubs wie beispielsweise Mainz oder St. Pauli in relativ kleinen Stadien spielen", sagte Seifert.

International ist das Oberhaus trotz des Ausscheidens von Bundesliga-Primus Borussia Dortmund in der Europa League tatsächlich deutlich auf dem Vormarsch. Der vierte Startplatz in der Champions League rückt immer näher. Nach Abschluss der Gruppenphasen im Europapokal liegt Deutschland mit 66,936 Punkten weiter deutlich vor der Serie A, die 59,838 Zähler aufweist. Die ersten beiden Plätze belegen weiterhin England (81,070) und Spanien (76,329).

Schalke, Bayern und Stuttgart halten die Fahne hoch

Italien könnte maximal noch auf 68,838 Punkte kommen. Dafür müssten aber die verbleibenden vier Teams Inter und AC Mailand sowie der AS Rom und der SSC Neapel alle ihre Spiele gewinnen. Für die Bundesliga gehen nach der Winterpause noch Bayern München und Schalke 04 in der Champions League sowie Bayer Leverkusen und der VfB Stuttgart in der Europa League auf Punktejagd. Zusammen sechs Siege würde dem deutschen Quartett schon genügen, um den dritten Platz am Ende der Saison sicherzustellen.

Dann könnte die Bundesliga in der Saison 2012/13 wieder vier Champions-League-Teilnehmer (3 Direktstarter + 1 Qualifikant) stellen. Das war letztmals in der Saison 2001/02 der Fall.