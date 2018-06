Kiel (SID) - Der schwedische Handball-Nationalspieler Robert Arrhenius wird den deutschen Rekordmeister THW Kiel zum 31. Dezember verlassen. Arrhenius war erst vor vier Wochen als Ersatz für den verletzten Marcus Ahlm verpflichtet worden. Der 31-Jährige wurde am Mittwochabend in Kiel im Rahmen des letzten Bundesligaspiels in diesem Jahr gegen den DHC Rheinland verabschiedet.

"Robert Arrhenius hat uns sehr geholfen, die Verletzung von Marcus zu überbrücken. Wir bedanken uns bei ihm für seinen Einsatz und bei den Verantwortlichen von CAI BM Aragon, die diesen Blitztransfer ermöglicht haben", sagte Kiels Geschäftsführer Uli Derad.