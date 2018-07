Köln (SID) - In der Fußball-Bundesliga eröffnen die beiden Aufsteiger FC St. Pauli und 1. FC Kaiserslautern heute ab 20.30 Uhr den 15. Spieltag. Die Gastgeber aus Hamburg haben nur einen Punkt aus den vergangenen drei Heimspielen geholt und siegten zu Hause nur gegen Nürnberg. Der FCK tritt mit zwei Siegen in Serie im Rücken in der Hansestadt an, darunter das 5:0 gegen Vizemeister Schalke 04.

In der 2. Fußball-Bundesliga kann der MSV Duisburg schon mit einem Remis gegen den FSV Frankfurt zumindest vorübergehend die Tabellenführung übernehmen. Zudem erwartet Rot-Weiß Oberhausen zum Auftakt des 15. Spieltags Alemannia Aachen, der VfL Osnabrück trifft auf den SC Paderborn. Anpfiff bei den drei Begegnungen ist um 18 Uhr.

Beim Biathlon-Weltcup in Östersund steht ab 17.20 Uhr der 7,5-km-Sprint der Frauen auf dem Programm. Doppel-Olympiasiegerin Magdalena Neuner ist wegen einer Krankheit nicht am Start. Ziel ist dennoch der erste deutsche Podestplatz des WM-Winters.

In Beaver Creek in den USA findet ab 19.00 Uhr deutscher Zeit die alpine Weltcup-Abfahrt der Männer statt. Die Frauen tragen ebenfalls eine Abfahrt aus, allerdings im kanadischen Lake Louise. Beginn dort ist um 20.30 Uhr.

In der Deutschen Eishockey Liga (DEL) stehen insgesamt sechs Begegnungen auf dem Programm. Dabei kann Meister Hannover Scorpions mit einem Heimsieg gegen die Straubing Tigers ab 19.30 Uhr seine Tabellenführung festigen. Der punktgleiche Verfolger Nürnberg Ice Tigers hat gegen EHC Wolfsburg ebenfalls ein Heimspiel.

In der Basketball-Bundesliga eröffnen der Tabellenvierte Eisbären Bremerhaven und der Vorletzte BBC Bayreuth das Wochenende. Anwurf ist um 19.30 Uhr.