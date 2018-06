Köln (SID) - Eishockey-Superstar Sidney Crosby von den Pittsburgh Penguins hat in der NHL die Atlanta Thrashers mit einem Hattrick im Alleingang besiegt. Im Duell der zuletzt siegreichen Teams erzielte der Olympiasieger beim 3:2 alle Treffer für die Pinguine, die damit den achten Erfolg in Serie einfuhren. Crosbys dritter Treffer war zugleich sein 21. Saisontor, damit setzte sich der 23-Jährige Kanadier zusammen mit Steven Stamkos von Tampa Bay Lightning an die Spitze der Torschützenliste in der nordamerikanischen Profiliga NHL.

Die Boston Bruins mit den deutschen Nationalspielern Dennis Seidenberg und Marco Sturm düpierten indes Tampa Bay mit 8:1. Beim Kantersieg erzielte Seidenberg sein erstes Saisontor. Für Unruhe im Team sorgte Marco Sturm. Dessen schon perfekt gemeldeter Wechsel zu den Los Angeles Kings ist offenbar wieder in Frage gestellt. Sturm will einem vom Klub gewünschten Trade an die Westküste offenbar nicht zustimmen. Dieses Recht hatte er sich vertraglich zusichern lassen.

Außerdem im Einsatz waren die Edmonton Oilers, die den Toronto Maple Leafs beim 5:0 keine Chance ließen. Die Montreal Canadiens fuhren einen 5:1-Sieg bei den New Jersey Devils ein, im New Yorker Stadtderby punkteten zudem die Rangers beim 6:5 bei den Islanders. Die Ottawa Senators gingen beim 0:4 gegen die San Jose Sharks unter. Die Dallas Stars erreichten ein 2:1 gegen die Washington Capitals und der Wunschklub von Marco Sturm, Los Angeles Kings, feierte einen 3:2-Erfolg gegen die Florida Panthers.