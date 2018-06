Oslo (SID) - Dem Einstieg von Doppel-Olympiasieger Petter Northug in den Langlauf-Weltcup am 11. Dezember in Davos in der Schweiz steht offenbar nichts mehr im Weg. Der 24 Jahre alte Norweger wird am Montag zu seinen Teamkollegen stoßen, die sich im Schweizer Sertig auf das vierte Weltcup-Wochenende des WM-Winters vorbereiten. Das bestätigte der norwegische Skiverband am Freitagabend. Zuvor wird Northug am Wochenende noch zwei kleinere Rennen im norwegischen Meraaker bestreiten.

Der Star der Szene hatte wegen gesundheitlicher Probleme auf die beiden ersten Weltcup-Stationen in Gällivare und Kuusamo verzichtet. Was genau Northug fehlte, ist aber weiter nicht restlos geklärt. "Es ist nicht sicher, dass wir darauf je eine Antwort bekommen. Es war eine Form von Überbelastung, aber das kann auch von einer Krankheit hergerührt haben, die nie richtig ausgebrochen ist. Das ganze bleibt ein Rätsel", sagte Cheftrainer Vidar Löfshus.

Nach diversen Tests, die allesamt "zufriedenstellend" verlaufen seien, sei Northug nun aber wieder "auf einem guten Niveau", betonte Löfshus, "und sogar etwas besser drauf als letztes Jahr".