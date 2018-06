Monza (SID) - Die deutschen Volleyballerinnen hatten bei der Auslosung für die EM im kommenden Jahr in Serbien und Italien Glück. Der WM-Siebte trifft bei der Endrunde (22. September bis 2. Oktober) in der Vorrundengruppe A in Belgrad auf Co-Gastgeber Serbien, die Ukraine und Frankreich. Dies ergab die Auslosung am Freitagabend in Monza.

Die EM wird in vier Städten (Busto Arsizio, Monza, Srenjanin, Belgrad) in Italien und Serbien ausgetragen. Titelverteidiger ist Italien, die deutsche Mannschaft hatte bei der EM 2009 in Polen den vierten Platz belegt.

"Wir haben Glück gehabt, das ist ein gutes Los, zumal uns mit Russland und Italien die beiden besten europäischen Teams bis zum Halbfinale nicht gegenüberstehen. Serbien in Serbien ist natürlich ein harter Gegner, und auch die Ukraine und Frankreich haben in der Vergangenheit zugelegt", sagte Bundestrainer Giovanni Guidetti: "Dennoch muss unser Ziel sein, mindestens als Zweiter die Gruppenphase zu beenden und danach das Halbfinale zu erreichen."

Die drei erstplatzierten Teams jeder Vorrundengruppe ziehen in die nächste Runde ein, wobei die Gruppensieger direkt für das Viertelfinale qualifiziert sind. Die Zweit- und Drittplatzierten bestreiten ein Ausscheidungsspiel.