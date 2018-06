Rio de Janeiro (SID) - Brasiliens Fußball-Legende Roberto Rivelino feiert am Neujahrstag seinen 65. Geburtstag. Der Weltmeister von 1970 war bekannt für unnachahmliche Dribblings, zentimetergenaue Pässe, einen gewaltigen Linksschuss und vor allem für seinen markanten Schnauzbart. Zu seinen größten Fans gehört ausgerechnet ein Argentinier. "Bei Rivelino habe ich mir abgeschaut, wie ich spielen wollte", sagte einst Diego Maradona.

Rivelino wies Brasiliens Selecao 1970 in Mexiko mit dem ersten Turniertor beim 4:1 über die Tschechoslowakei den Weg zum dritten WM-Titel. Bei der WM-Endrunde 1974 in Deutschland war er einer der verbliebenen Stars in einer überalterten Mannschaft. Selbst drei Treffer Rivelinos brachten die "Kanarienvögel" nicht ins Finale. Vier Jahre später in Argentinien blieb "Riva" wegen Verletzungen nur noch eine Reservistenrolle.

Anschließend ließ er in Saudi-Arabien bei Al-Hilal seine Karriere ausklingen. 1981 stellte er mit 35 Jahren seine Fußballschuhe in die Ecke. In Brasilien war er beim SC Corinthians aus Sao Paulo von 1965 bis 1975 zum Idol geworden. Der Traum von einem großen nationalen Titel blieb aber unerfüllt.