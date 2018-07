Köln (SID) - In Garmisch-Partenkirchen startet um 13.45 Uhr die Qualifikation für das Neujahrsspringen der 59. Vierschanzentournee. Beim Auftakt in Oberstdorf sorgten die DSV-Adler mit zwei Platzierungen unter den besten Zehn für Aufsehen. Den Sieg sicherte sich Top-Favorit Thomas Morgenstern aus Österreich vor dem Finnen Matti Hautamäki und seinem Landsmann Manuel Fettner.

In Oberhof beginnt für deutschen Skilangläufer die zehntägige Tour de Ski. Bundestrainer Jochen Behle musste vor dem Start bereits die krankheitsbedingten Ausfälle von Nicole Fessel und Thomas Bing verkraften. Damit stehen noch zwölf Männer und acht Frauen im Aufgebot des Deutschen Ski-Verbandes für den ersten Höhepunkt des WM-Winters. Am Freitag um 12.45 Uhr starten die Frauen mit dem Prolog über 2,5km, ab 15 Uhr kämpfen die Männer über 3,75km in der freien Technik um erste Punkte.