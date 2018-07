München (SID) - Uwe Müßiggang ist Deutschlands Trainer des Jahres 2010. Der 59 Jahre alte Sachse, seit Saisonbeginn Chefcoach der Biathleten, wurde am Samstag bei der 6. Mitgliederversammlung des Deutschen Olympischen Sportbundes (DOSB) in München geehrt. Müßiggang ist damit Nachfolger von Kim Raisner, die als Bundestrainerin im Modernen Fünfkampf 2009 ausgezeichnet worden war.

In ihrer Laudatio auf den früheren Coach meinte die zurückgetretene Staffel-Weltmeisterin und Olympiadritte Simone Hauswald: "Uwe war mit uns Frauen über 20 Jahre so erfolgreich, dass kein anderer sportlicher Leiter in Deutschland diese Auszeichnung mehr verdient hätte. Er gewann mit seinen Biathletinnen bei Olympia acht Gold-, elf Silber- und sechs Bronzemedaillen, bei Weltmeisterschaften sogar 24-mal Gold, 18-mal Silber und 12-mal Bronze. Das sind zusammen 79 internationale Medaillen. Dazu kommen vier Siege im Gesamt-Weltcup. Dass er 20 Jahre mit uns Frauen überlebt hat, war nicht nur alles Glück und Zufall."

Uwe Müßiggangs Weg als Trainer war zu DDR-Zeiten jäh unterbrochen worden. Wegen eines Fluchtversuchs seines Bruders saß er ein Jahr im Gefängnis, arbeitete nach dem Berufsverbot als Gärtner und Gabelstablerfahrer. Nach der Ausreise 1984 wirkte er als Sportlehrer in Berchtesgaden und seit 1988 für den Deutschen Skiverband (DSV).