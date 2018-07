Bielefeld (SID) - Die SpVgg Greuther Fürth hat mit dem dritten Sieg in Serie die Sorgen bei Schlusslicht Arminia Bielefeld größer werden lassen. Fürth gewann am 15. Spieltag der 2. Bundesliga 4:1 (1:0) in Bielefeld. Die Arminia kassierte im vierten Spiel unter dem neuen Coach Ewald Lienen die dritte Niederlage. Edgar Prib (10.), Leonhard Haas (52./79.) und Sercan Sararer (88.) trafen für Fürth, Baldo di Gregorio für Bielefeld (63.).

Mit zehn Zählern aus den letzten vier Spielen hat Fürth nach Punkten mit dem neuen Tabellenzweiten FC Augsburg, dem MSV Duisburg und Hertha BSC Berlin (alle 29) gleichgezogen. Bielefeld bleibt mit sieben Punkten abgeschlagen auf dem letzten Platz, schöpft aber wieder Hoffnung: "Wir haben eine Spitzenmannschaft wie Greuther Fürth über weite Strecken dominiert. Das gibt uns Mut für die nächsten beiden Spiele", sagte Lienen.

Vor der Saison-Minuskulisse von 7518 Zuschauern hatten beide Mannschaften zu Beginn auf dem schwer bespielbaren Boden ihre Probleme. Fürth zeigte spielerisch die besseren Ansätze, Torchancen blieben jedoch auf beiden Seiten Mangelware.

Folgerichtig fiel die Führung für Fürth aus einer Standardsituation. Prib zirkelte einen Freistoß aus gut 20 Metern über die Mauer ins Eck. Bielefelds Schlussmann Dennis Eilhoff bekam zwar noch die Finger an den Ball, konnte aber den Rückstand nicht verhindern.

Fürth verteidigte das 1:0 in der Folgezeit souverän aus einer dicht gestaffelten Defensive und tat nicht mehr als nötig. Bielefeld fehlten die Mittel, um den Abwehrriegel der Gäste zu knacken.

Aus der Pause kam die Arminia mit viel Schwung, doch Fürth nutzte die erste Konterchance zur Vorentscheidung. Nach schöner Vorarbeit von Nicolai Müller schob Haas den Ball zum 2:0 ins leere Tor. Der Anschlusstreffer der engagierten Gastgeber durch di Gregorio konnte die zwölfte Saisonniederlage nicht verhindern, stattdessen machte Haas mit seinem zweiten Treffer alles klar. Für den Endstand sorgte dann Sararer.