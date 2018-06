Inhalt Seite 1 — Stuttgart verpasst Befreiungsschlag Seite 2 Auf einer Seite lesen

Stuttgart (SID) - Der VfB Stuttgart steckt nach dem vierten Bundesliga-Spiel ohne Sieg weiter im Tabellenkeller fest. Die Schwaben kamen im fünften baden-württembergischen Liga-Derby gegen 1899 Hoffenheim trotz Überzahl nicht über ein 1:1 (1:1) hinaus. Für Trainer Jens Keller war es erst der neunte Punkt im achten Spiel im Fußball-Oberhaus, seine Ablösung in der Winterpause rückt damit wieder in den Bereich des Möglichen.

Sejad Salihovic hatte Hoffenheim in einem zerfahrenen und selten packenden Derby mit seinem fünften Saisontor in Führung gebracht (11.). Doch Stuttgart kämpfte sich zurück, Martin Harnik glich aus (34.). Obwohl TSG-Abwehrspieler Isaac Vorsah noch eine zweifelhafte Rote Karte wegen angeblicher Tätlichkeit sah (41.), reichte es für den VfB nicht mehr zum ersten Dreier seit dem 6:0 gegen Werder Bremen am 7. November.

VfB-Trainer Jens Keller war mit der Einstellung seiner Mannschaft, nicht aber mit dem Ergebnis zufrieden: "Nach der Roten Karte ist ein Punkt für uns zu wenig. Im Großen und Ganzen kann ich der Mannschaft aber keinen Vorwurf machen."

Für Ralf Rangnick sah den Platzverweis als Knackpunkt. "Nach der Roten Karte war es für uns ein anderes Spiel.", sagte der Hoffenheim-Coach. Für Hoffenheim, das auch sein sechstes Pflichtspiel gegen den schwäbischen Rivalen nicht gewann, war das Unentschieden im Kampf um Platz fünf ebenfalls zu wenig.

Stuttgart versucht die Räume eng zu machen

Vor 36.800 Fans in der Mercedes-Benz-Arena versuchte Keller, Hoffenheim die Lust am kultivierten Spiel zu nehmen. "Wir wollen die Zentrale dichtmachen", beschrieb er seine Taktik mit drei defensiven Mittelfeldspielern. Dazu stellte er Mamadou Bah als zusätzlichen Mann vor die Abwehrkette. Die Gäste mussten so nach anfänglichen Problemen auf die Außen ausweichen - und hatten gleich beim ersten ernsthaften Versuch Erfolg. Allerdings half der VfB dabei mit.

Timo Gebharts verunglückter Fallrückzieher an der rechten Strafraum-Ecke brachte TSG-Kapitän Andreas Beck ins Spiel. Der sprintete ein paar Meter und passte in den Rücken der Viererkette, wo Salihovic aus rund neun Metern per Direktabnahme vollendete. Die VfB-Abwehr, der kurzfristig ihr Innenverteidiger Serdar Tasci verletzungsbedingt fehlte, wirkte dabei äußerst unsortiert.