Aue (SID) - Trotz eines enttäuschenden Unentschiedens hat Erzgebirge Aue am 15. Spieltag die Tabellenführung in der 2.Bundesliga behauptet. Die Sachsen kamen im Aufsteigerduell mit dem abstiegsgefährdeten FC Ingolstadt nicht über ein 1:1 (0:0) hinaus und verpassten eine Wiedergutmachung für die 0:6-Rekordpleite in Cottbus vor einer Woche. Die Führung der Gäste durch Malte Metzelder (83.) glich Oliver Schröder drei Minuten später noch aus (86.).

Mit 31 Punkten hat Aue an der Spitze zwei Zähler Vorsprung vor dem FC Augsburg. Ingolstadt punktete nach zuvor zwei Siegen in Serie erneut, blieb aber auf einem Abstiegsrang. In einer kampfbetonten Partie vor 7300 Zuschauern taten sich die Gastgeber, die auf den gesperrten Abwehrspieler Rene Klingbeil verzichten mussten, von Anfang an schwer. Von gelungenen Spielzügen war selten etwas zu sehen, dafür rieben sich beide Mannschaften vor allen Dingen im ersten Abschnitt in Zweikämpfen auf.

Die besseren Chancen hatte aber zunächst Aue. Doch zunächst verzog Pierre le Beau aus spitzem Winkel (17.), dann scheiterte Marc Hensel (24.) an Ingolstadts Schlussmann Sascha Kirschstein. Nach dem Wechsel bewahrte dann Erzgebirge-Torhüter Martin Männel sein Team vor dem Rückstand, als er einen abgefälschten Schuss von Stefan Leitl (49.) über die Latte lenkte. Auch in der Folge wusste Ingolstadt spielerische Akzente zu setzen. Doch Stürmer Moritz Hartmann vergab nahezu freistehend aus elf Metern kläglich (61.).