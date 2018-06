München (SID) - Die Basketball-Europameisterschaft der Frauen findet 2013 in Frankreich statt. Das gab die FIBA Europe, der europäische Ableger des Weltverbandes FIBA, nach einer Sitzung am Sonntag in München bekannt. Die Austragungsorte und die Spieltermine sollen im kommenden Frühjahr bekannt gegeben werden.

"Frankreich verfügt über das Wissen und die nötigen Voraussetzungen, um eine erfolgreiche WM auszurichten", sagte FIBA-Europe-Präsident Olafur Rafnsson. Das Land richtete bereits die Frauen-EM 2001 und die Männer-EM 1999 aus.