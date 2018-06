Inhalt Seite 1 — Dortmunder Serie reißt auch in Nürnberg nicht Seite 2 Auf einer Seite lesen

Nürnberg (SID) - Mit dem Gewinn der Herbstmeisterschaft hat Borussia Dortmund seine Rekordjagd in der Bundesliga fortgesetzt. Das Team von Trainer Jürgen Klopp gewann mit dem 2:0 (1:0) beim 1. FC Nürnberg auch das achte Auswärtsspiel der Saison und stellte dabei zwei Bestmarken ein und einen weiteren Rekord auf. 40 Punkte, wie der BVB jetzt, hatte noch keine Mannschaft nach 15 Spielen. Acht Auswärtssiege in Folge schaffte nur Bayern München, allerdings saisonübergreifend 2005. Und dass eine Elf sich so früh den "Titel" des Halbzeit-Champions sichert, gab es zuvor auch erst zwei Mal.

Jung-Nationalspieler Mats Hummels mit seinem zweiten Saisontor (23.) und der Pole Robert Lewandowski (88.), der zum fünften Mal traf, sicherten dem jetzt seit 14 Liga-Spielen unbesiegten BVB bereits den sechsten Sieg in Folge, der für die Herbstmeisterschaft eigentlich gar nicht mehr nötig gewesen wäre. Denn diesen Pseudo-Titel hatten die Borussen schon am Samstag im Anflug auf Nürnberg gewonnen. Nach glaubhaften Versicherungen verschiedener Anwesender war es ruhig im Flieger, als die 1:2-Niederlage von Verfolger Mainz 05 in Frankfurt durchgegeben wurde. Zehn Punkte beträgt der Vorsprung auf den ersten Verfolger Mainz, schon 17 auf Titelverteidiger Bayern München.

Sachlich, gelassen, ruhig - trotz des Höhenfluges - sollte die Mannschaft auch beim 1. FCN agieren, das war Klopps Vorgabe. Zumindest dem Sportdirektor war es allerdings zunächst ein bisschen zu abgeklärt. "Ich bin nur froh, dass wir führen", sagte Michael Zorc in der Halbzeitpause. Er hatte "zu viele Abspielfehler" im Spiel des sechsmaligen Meisters gesehen.

Dortmund konnte sich die wenigen Unkonzentriertheiten leisten, weil Nürnberg zu viele Probleme im Spiel nach vorne hatte. Dazu kam die schon bekannte Schwäche bei Standards, die Dortmund das 1:0 ermöglichte. Hummels lief Club-Kapitän Andreas Wolf bei einem Freistoß von Nuri Sahin im Rücken davon und köpfte unbedrängt ein.

"Extrem ärgerlich", fand Nürnbergs Manager Martin Bader das, "da müssen wir gieriger sein". Wohl auch deshalb kündigte er an, dass die Franken in der Winterpause womöglich noch einmal personell nachlegen werden.

Wie dünn die Personaldecke nach den Ausfällen von vier wichtigen Spielern aktuell ist, machte die Tatsache klar, dass Trainer Dieter Hecking dem erst 18 Jahre alten Linksverteidiger Marvin Plattenhardt zum Profi-Debüt verhalf. Der U19-Nationalspieler vertrat den gesperrten Javier Pinola. Er machte seine Sache wechselweise gegen Mario Götze und Kevin Großkreutz ordentlich. Beim BVB spielte Robert Lewandowski für den verletzten Top-Torschützen Lucas Barrios.

Der Pole gab Dortmunds ersten Torschuss ab, doch Torhüter Raphael Schäfer parierte problemlos. Nürnberg hätte durch Julian Schieber in Führung gehen können, doch der Kopfball der einzigen Spitze verfehlte das Tor knapp. Kagawa hatte noch vor der Pause das 0:2 auf dem Kopf, doch Schäfer war wieder da. Auf der anderen Seite hielt Roman Weidenfeller gegen Robert Mak (41.).