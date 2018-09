Inhalt Seite 1 — Bayer stellt Glastür nicht in Rechnung Seite 2 Auf einer Seite lesen

Leverkusen (SID) - Frust pur bei Lukas Podolski: Rheinisches Derby verloren, sein reguläres Tor nicht gegeben und zu allem Überfluss noch Diebe in der Kabine - da ließ der Nationalspieler des 1. FC Köln seinen Emotionen freien Lauf. Ein Tritt in eine Plexiglastür in den Katakomben der BayArena war Ausdruck seiner Enttäuschung darüber, dass der Tabellenvorletzte beim 2:3 (1:1) bei Bayer Leverkusen für seine ansprechende Leistung nicht belohnt wurde.

"Wenn Leverkusen eine Rechnung stellt, wird das Geld auch überwiesen", hatte "Prinz Poldi" nach dem Spiel dem WDR-Fernsehen gesagt. Der Werksklub, der seit 13 Jahren kein Nachbarschaftsduell mehr gegen den FC verloren hat, zeigte sich generös. "Wir werden keine Rechnung schicken", sagte Bayer-Mediendirektor Meinolf Sprink dem SID am Montag.

Leverkusen erstattet Anzeige gegen Unbekannt

Hohe Wellen schlug derweil der Diebstahl in der Kölner Kabine. Leverkusen wird Strafanzeige gegen Unbekannt erstatten, nachdem offenbar im Verlaufe der zweiten Halbzeit Langfinger die Umkleide der Gäste heimgesucht hatten. "Uns tut die Angelegenheit furchtbar leid. Es ist keine Gewaltanwendung beim Eindringen erkennbar. Wir werden selbst Untersuchungen anstellen, unter anderem die Chipschlüssel und die Videoaufzeichnungen auswerten", sagte Sprink. Der Geißbock-Klub stellte Bayer eine Liste mit den entwendeten Gegenständen zur Verfügung. Über die Höhe des Gesamtschadens konnte Sprink keine Angaben machen.

Podolski konnte ebenfalls nicht fassen, dass "so etwas in der Bundesliga passiert". Der Offensivspieler war am Sonntag mit Abstand bester Kölner und bereitete beide Treffer durch Geromel (27.) und Martin Lanig (65.) vor. Obwohl der FC am Ende mit leeren Händen dastand, bilanzierte der 25-jährige Podolski zufrieden: "Wir haben ein sehr gutes Spiel gemacht. Dass mein Tor nicht gegeben wurde, war bitter. Ich mache dem Schiedsrichter aber keine Vorwürfe. Wenn wir weiter an uns glauben, werden wir als Team da unten rauskommen."

Brych verweigert Podolskis Treffer die Anerkennung

Auch in Leverkusen unterstrichen die Kölner, dass die Mannschaft auf jeden Fall unter Trainer Frank Schaefer näher zusammengerückt ist. "Ich habe meinen Spielern gesagt, dass sich die Dinge in einer Saison immer ausgleichen. Für diese Leistung werden wir vielleicht in einem anderen Spiel belohnt", sagte der FC-Coach, der allerdings enttäuscht darüber war, "dass wir nichts Zählbares mitnehmen konnten".