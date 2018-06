Inhalt Seite 1 — FIFA-Vize Grondona dementiert Bestechungsvorwürfe Seite 2 Auf einer Seite lesen

Buenos Aires (SID) - Die Vergabe der Weltmeisterschaft 2022 an den Wüstenstaat Katar wirbelt immer noch viel Staub auf. Während sich der Weltverband FIFA weiter reformresistent präsentiert, hat Vize-Präsident Julio Grondona (Argentinien) Bestechungsvorwürfe gegen seinen Nationalverband zurückgewiesen. Das Wall Street Journal hatte sich auf eine Quelle im Bewerbungskomitee Katars berufen und berichtet, 60 Millionen Euro (78,4 Millionen Dollar) seien vom Fußball-Verband Katars an den argentinischen Verband gezahlt worden, um dem zweimaligen Weltmeister aus der finanziellen Klemme zu helfen.

"Es muss endlich aufhören, dass mit meinem guten Namen gespielt wird. Warum in Gottes Namen soll unser Verband so hohe Schulden haben?", sagte Grondona, Präsident des argentinischen Verbandes AFA: "Es ist Fakt, dass wir einen soliden Vertrag mit der argentinischen Regierung besitzen. Alles läuft zur vollsten Zufriedenheit." Katar war am vergangenen Donnerstag vom FIFA-Exekutivkomitee mit der WM-Gastgeberrolle 2022 betraut worden. Im entscheidenden vierten Wahlgang hatte sich das Emirat mit 14:8 Stimmen gegen die USA durchgesetzt.

Im Vorfeld des Votums hatte es Andeutungen gegeben, Katars Exko-Mitglied Mohamed Bin Hammam habe eine Absprache mit FIFA-Vize Angel Maria Villar Llona aus Spanien getroffen. Spanien hatte sich zusammen mit Portugal um die WM 2018 beworben, war allerdings an Russland gescheitert.

FIFA-Generalsekretär sieht keinen Bedarf den Wahlmodus zu ändern

Die südamerikanische Konföderation CONMEBOL hatte bereits vor der Wahl in Zürich angekündigt, Spanien/Portugal unterstützen zu wollen. Insider vermuten, dass die südamerikanischen Vertreter im FIFA-Exko (Grondona, Ricardo Teixeira/Brasilien und Nicolas Leoz/Paraguay) ebenfalls im letzten Wahlgang für Katar gestimmt haben.

FIFA-Generalsekretär Jerome Valcke sieht derzeit keinen Bedarf, am Wahlmodus etwas zu ändern. "Wir haben erst am Donnerstag gewählt. Es gab keine Diskussion über eine Reform unseres Wahlsystems. Das ist nicht Teil unserer Diskussion im Augenblick", sagte FIFA-Generalsekretär Jerome Valcke am Montag. Vor allem die Ausrichterrolle des Emirats Katar, bislang noch nie WM-Teilnehmer, hatte zu internationaler Entrüstung und Ablehnung geführt.

Wegen der Sperre der FIFA-Exekutivmitglieder Reynald Temarii (Haiti) und Amos Adamu (Nigeria) standen bei dem Votum in Zürich nur 22 der 24 Exekutivmitglieder zur Verfügung. Laut Satzung des Weltverbandes müssen aber 24 Exko-Mitglieder über die WM-Vergabe abstimmen, damit sie gültig ist. Alleine deshalb könnten die unterlegenen Kandidaten die Wahl juristisch anfechten.