Bangkok (SID) - Am Sonntag trafen sich die internationalen Superstars der Muay Thai-Szene zu Ehren des Geburtstags des thailändischen Königs Bhumibol zum großen Finale der Kings Cup Final Challenge 2010 in Bangkok. Den Titel sicherte sich der thailändische Nationalheld und Superstar der Muay Thai-Szene Yodsaenklai. In einem spannenden Finale setzte er sich gegen den Vorjahressieger Cosmo Alexandre aus Brasilien durch. Damit ließ er seiner vollmundigen Ankündigung, den Titel nach einem Jahr wieder in das Mutterland des Sports zurückzuholen, Taten folgen und entriss Cosmo Alexandre die Krone durch einen Sieg nach Punkten.

Ebenfalls am Start war der Deutsche Alexander Vogel aus Duisburg. Der 26-jährige IKBO Welt- und Europameister im Thaiboxen ging als krasser Außenseiter in das Turnier. Mit einer beherzten Leistung und dem unbedingten Siegeswillen konnte er seinen Viertelfinalkampf gegen den Chinesen Yan Xu siegreich gestalten. Der Chinese stand kurz vor einem Knockout und konnte sich gerade noch über die Zeit retten. Im Halbfinale musste er sich dann jedoch mehr als knapp der großen Erfahrung von Cosmo Alexandre geschlagen geben. "Es war eine große Ehre für mich, in diesem hochkarätig besetzten Teilnehmerfeld anzutreten. Der Kings Cup ist eine ganz besondere Veranstaltung", so der Duisburger zu seinem Auftritt. Die Experten waren sich einig: Alex Vogel war ein würdiger Vertreter des Muay Thai in Deutschland. "Er hat technisch eine sehr starke Leistung gezeigt. Yan Xu stand kurz vor einem Knock-out", lobte auch Stephan Fox vom Weltverband WMC den Deutschen.

Über 300.000 Zuschauer feierten den Geburtstag des Königs mit der traditionellen "Kings Cup Candle Ceremony", die den nächtlichen Himmel von Bangkok erleuchtete. Benjamin Aebischer, Geschäftsführer der Blackhawk Sports AG, fasste die Nacht zusammen: "Der Kings Cup ist eine besondere Veranstaltung. Die gesamte Organisation und die Atmosphäre in Bangkok sind einzigartig. Herzlich gratulieren wir dem verdienten Sieger Yodsaenklai. Besonders freuen wir uns für Alex Vogel. Er hat heute Abend gezeigt, dass auch in Deutschland hochklassiges Muay Thai gekämpft wird."