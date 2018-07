Kiel (SID) - Die Entscheidung über eine mögliche Eröffnung des Hauptverfahrens in der Kieler Handball-Manipulationsaffäre um Ex-Manager Uwe Schwenker und den früheren Coach Zvonimir Serdarusic soll noch im Dezember fallen. "Die Kammer plant, noch in diesem Jahr zu einer Entscheidung darüber zu kommen", sagte Sebastian Brommann, Pressereferent und Richter am Landgericht Kiel, dem Sport-Informations-Dienst (SID) am Montag.

Die Frist zur Einreichung weiterer Stellungnahmen der Parteien war zuvor bereits zweimal verlängert worden und endete am 1. Dezember. Laut Anklage der Staatsanwaltschaft sollen Schwenker und Serdarusic den polnischen Schiedsrichtern im Zuge des Champions-League-Finalrückspiels des THW Kiel gegen die SG Flensburg-Handewitt im April 2007 einen höheren fünfstelligen Geldbetrag durch einen kroatischen Mittelsmann übergeben haben. Beide bestreiten dies.

Schwenker und Serdarusic müssen sich möglicherweise aber nicht wegen Betrugs und Untreue, sondern nur wegen Bestechung im geschäftlichen Verkehr verantworten.