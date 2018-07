Oberhausen (SID) - Zweitligist Rot-Weiß Oberhausen muss bis zum kommenden Jahr auf Mike Terranova verzichten. Der Stürmer wurde vom Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) nach seinem Platzverweis im Spiel gegen Alemannia Aachen (1:2) für fünf Spiele gesperrt und kann damit in der Hinrunde nicht mehr eingesetzt werden. Terranova hatte in der Nachspielzeit nach einem groben Foulspiel an Thomas Stehle die Rote Karte gesehen.