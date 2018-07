Inhalt Seite 1 — Schalke im Fernduell um den Gruppensieg Seite 2 Auf einer Seite lesen

Lissabon (SID) - Als Spitzenreiter ins warme Lissabon: Das Vorrundenfinale in der Champions League beschert Vizemeister Schalke 04 eine willkommene Abwechslung im winterlichen Bundesliga-Abstiegskampf. Auf Europas großer Bühne soll heute (20.45 Uhr/Sky) beim portugiesischen Rekordmeister Benfica bei angenehmen 18 Grad ein weiteres Fußballfest folgen. "Wir wollen einen guten Abschluss der Gruppenphase und möglichst gewinnen, um Erster zu bleiben", sagte Kapitän Manuel Neuer vor dem Abflug nach Portugal.

Als Gruppensieger gingen die Königsblauen im Achtelfinale den ganz dicken Brocken zunächst aus dem Weg. Der FC Barcelona, Real Madrid, der FC Chelsea oder Manchester United blieben den Schalkern erspart, wenn sie im Fernduell mit Olympique Lyon Platz eins behaupten würden. "Die Gegner werden definitiv nicht leichter, aber natürlich wollen wir oben bleiben", äußerte Neuer.

Souveräne Auftritte in der Champions League

Der Blick von ganz oben in der Tabelle dürfte in dieser Saison eine Ausnahme bleiben, denn in der Bundesliga sitzt der abgestürzte Vizemeister als 15. im Keller fest - trotz des 2:0-Sieges am Samstag gegen Bayern München. Die Diskrepanz zwischen den Vorstellungen in der heimischen Liga und der Königsklasse ist frappierend. Die besten Saisonleistungen zeigten Raul und Co. in der Champions League - bei drei souveränen Heimsiegen, die ihnen schon vorzeitig den Achtelfinaleinzug bescherten.

In der Bundesliga folgte jedoch stets der Rückschlag. Zwei derbe Niederlagen (1:3 gegen Dortmund und 0:5 in Kaiserslautern) und eine Nullnummer (in Frankfurt) schlugen nach den Siegen zu Buche - von Konstanz keine Spur. "Ein weiteres positives Erlebnis kann dazu beitragen, dass wir Selbstvertrauen gewinnen", meinte Neuer, der als einziger bislang konstant starke Leistungen brachte.

Im Stadion des Lichts erwartet der Nationaltorwart von Benfica allerdings mehr Gegenwehr als im Hinspiel, das die Schalker überzeugend 2:0 gewannen. "Lissabon ist eine Heimmannschaft. Sie werden anders auftreten als bei uns", warnte Neuer: "Da müssen wir höllisch aufpassen." Auch Trainer Felix Magath erwartet einen "Gegner, der stürmisch angreifen wird", fügte aber an: "Ich bin überzeugt, dass wir im Laufe des Spiels Möglichkeiten bekommen, unser erstes Auswärtstor zu erzielen." Wieder fit ist "Mister Champions League" Raul, der am Samstag eine stark blutende Risswunde am Mund erlitten hatte. Dagegen fehlt der gesperrte Jefferson Farfan.

Eindrucksvolle Heimbilanz