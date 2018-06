Köln (SID) - Torjäger Claudio Pizarro und Außenverteidiger Mikael Silvestre sind bei Bundesligist Werder Bremen in das Mannschaftstraining zurückgekehrt und stehen dem Klub für das unbedeutende Champions-League-Spiel gegen Titelverteidiger Inter Mailand am Dienstag (20.45 Uhr/Sky) wieder zur Verfügung. Pizarro hatte wegen eines Muskelfaserrisses pausieren müssen, Silvestre wegen Rückenproblemen. Ob die Beiden gegen den italienischen Serie-A-Klub auch zum Einsatz kommen, ließ Werder-Coach Thomas Schaaf aber offen.

Obwohl die Bremer im letzten Gruppenspiel nicht einmal mehr die Qualifikation für die Europa League schaffen können, gehe es laut Schaaf um "sehr viel". Die Mannschaft könne sich beweisen, egal ob Inter mit seinen Topstars spiele oder nicht.

Dass Werder in dieser Saison sang- und klanglos in der Gruppenphase gescheitert ist, wurmt Schaaf noch immer. "Wenn es im Frühjahr weitergeht, dann ärgert es mich, vor dem Fernseher sitzen zu müssen. Der Ärger spornt mich an, es besser zu machen", sagte der 49-Jährige.