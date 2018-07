Frankfurt/Main (SID) - 524 Millionen Euro Umsatz, 2,1 Millionen Euro Gewinn: Der Ligaverband schreibt weiter schwarze Zahlen und trotzt damit weiter der internationalen Wirtschaftskrise. "Der größte Umsatzbringer sind die nationalen Medienerlöse in Höhe von 412 Millionen Euro. Vor allem im Ausland sind wir mit Einnahmen in Höhe von 38 Millionen Euro im Vergleich zu den vergangenen Jahren sehr erfolgreich", sagte Ligaverbands-Präsident Reinhard Rauball nach einer turnusmäßigen Sitzung des Ligaverbandes am Dienstag in Frankfurt/Main.