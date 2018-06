Berlin (SID) - Union Berlin bangt vor dem Derby der 2. Bundesliga am Montag bei Energie Cottbus (20.15/Sky und DSF) um seine Abwehrspieler Daniel Göhlert und Christian Stuff. Göhlert zog sich einen Anriss einer Sehne in der rechten Wade zu und ist für das Berlin-Brandenburg-Derby genauso fraglich wie Stuff, der noch an einer Entzündung des Schambeinastes laboriert.