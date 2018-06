Saarbrücken (SID) - Aufsteiger 1. FC Saarbrücken hat in der 3. Liga gegen Wacker Burghausen einen wichtigen Sieg eingefahren. In einer Nachholbegegnung vom 19. Spieltag setzten sich die Saarländer am Mittwochabend mit 2:1 (1:0) gegen die Gäste aus Bayern durch. Vor 2500 Zuschauern hatte Giuseppe Pisano den FCS in der 12. Minute im Ludwigsparkstadion in Führung gebracht. Unmittelbar nach dem Seitenwechsel traf Gäste-Stürmer Christian Cappek zum Ausgleich (48.). Stephan Sieger erzielte in der 65. Minute den 2:1-Siegtreffer für die Elf von FCS-Trainer Jürgen Luginger.

Während sich Saarbrücken nach dem fünften Sieg mit 21 Punkten als Zwölfter vom Tabellenende lösen konnte, bleibt Wacker Burghausen als Tabellen-16. (18 Punkte) weiter in der Nähe der Abstiegsränge.