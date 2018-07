Hamburg (SID) - Bundesligist FC St. Pauli muss bis zur Winterpause auf Abwehrspieler Davidson Drobo-Ampem verzichten. Der 22-Jährige erlitt im Training am Mittwoch einen Mittelfußanbruch. Das stellten die Mannschaftsärzte am Donnerstag fest. Drobo-Ampem, der in dieser Saison noch nicht zum Einsatz kam, hatte zunächst das Training fortgesetzt. Zu Beginn des neuen Jahres soll eine Kernspintomographie Aufschluss über den Heilungsprozess geben.