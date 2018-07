Fabio Capello will bis nach der EM 2012 Teammanger der englischen Nationalmannschaft bleiben. "Ich bin zufrieden mit der Zusammenarbeit mit der FA", sagte der italienische Fußballlehrer. Erfolgscoach Capello wird im Augenblick bei vielen europäischen Spitzenklubs als Coach gehandelt.

Capello hatte die Nachfolge bei den "Three Lions" von Steve McClaren (neuer Trainer des VfL Wolfsburg) angetreten, nachdem dieser die Qualifikation mit der englischen Auswahl für die EURO 2008 in Österreich und der Schweiz verpasst hatte. Der knorrige Italiener führte den Weltmeister von 1966 ohne Probleme zur WM-Endrunde 2010 in Südafrika. Dort gehört die englische Auswahl zum Kreis der Mitfavoriten.