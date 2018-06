Inhalt Seite 1 — Bierhoff schließt Rückkehr von Frings aus Seite 2 Auf einer Seite lesen

(SID) - Nach dem WM-Aus von DFB-Kapitän Michael Ballack schließt Oliver Bierhoff eine Rückkehr des Bremer Mittelfeldspielers Torsten Frings in die deutsche Nationalmannschaft aus. "Er spielt in unseren Planungen keine Rolle mehr", sagte der Nationalmannschaftsmanager am Dienstag im deutschen Trainingsquartier auf Sizilien.

Zuvor hatte bereits Bundestrainer Joachim Löw betont, dass Frings trotz des personellen Engpasses im Mittelfeld durch den Ballack-Ausfall kein Thema mehr sei. Bierhoff würdigte aber noch einmal Frings' Leistungen in der Nationalmannschaft, sagte aber auch, dass er nicht mehr zum Kreis gehöre.

Sieben Bayern-Spieler reisen nach

Löw dürfte laut Statuten des Weltverbandes FIFA einen Ersatzspieler nachnominieren, der nicht zum erweiterten WM-Aufgebot zählt. Der Bundestrainer will derzeit aber keinen Spieler nachnominieren, sondern erst das Champions-League-Finale zwischen Bayern München und Inter Mailand am Samstag in Madrid abwarten. Insgesamt sieben Bayern-Spieler sollen zwei Tage später ins zweite DFB-Trainingslager nach Südtirol nachreisen.

"Ich hoffe, dass sich keiner mehr verletzt", sagte Löw, dem inclusive der Bayern ab kommenden Montag 26 Spieler in seinem erweiterten WM-Kader zur Verfügung stünden. Drei Akteure müssten dann noch bis zum FIFA-Meldeschluss am 1. Juni gestrichen werden.

Bierhoff: Kein schnelles Bundesliga-Engagement

Währenddessen schließ Nationalmannschafts-Manager Oliver Bierhoff ein schnelles Engagement bei einem Bundesliga-Verein nach der Weltmeisterschaft in Südafrika (11. Juni bis 11. Juli) aus. "Ich könnte nicht während der WM mit einem Verein Gespräche führen und dann zwei Wochen nach der WM dort anfangen", sagte der frühere Nationalmannschafts-Kapitän am Dienstag im DFB-Trainingslager auf Sizilien.