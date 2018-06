Inhalt Seite 1 — Wenig Reue: Boateng attackiert Ballack und den DFB Seite 2 Auf einer Seite lesen

Berlin (SID) - Nach seinem brutalen Foul gegen Michael Ballack hat Kevin Boateng nur wenig Einsehen gezeigt und zum Rundumschlag gegen Ballack, Bundestrainer Jogi Löw und den Deutschen Fußball-Bund (DFB) ausgeholt. Ballack habe ihm vor dem Foul im FA-Cup-Finale eine Ohrfeige gegeben, die keiner beachtet habe. "Von ihm habe ich nichts dazu gehört", sagte Boateng der Sport Bild.

"Ich denke, eine Tätlichkeit ist schlimmer als ein Foul aus dem Spiel heraus", sagte Boateng und machte Ballack schwere Vorwürfe. "Ich muss mich doch sehr über Ballack wundern. Er beschwert sich wochenlang über Podolski, dass er ihn geohrfeigt hat. Nun macht er es selber. Er ist so kein Stück besser als Podolski."

Foul beendet Ballacks WM-Träume

Der Mittelfeldspieler vom FC Portsmouth hatte Ballack im FA-Cup-Finale gegen den FC Chelsea (0:1) am Samstag so stark gefoult, dass der deutsche Kapitän seine Teilnahme an der WM in Südafrika (11. Juni bis 11. Juli) wegen einer Sprunggelenkverletzung absagen musste. "Ich habe noch nie ein Verhältnis zu ihm gehabt", sagte Boateng über Ballack.

Auch gegen den DFB erhob Boateng schwere Vorwürfe, da Ballacks Ohrfeige dort niemand interessiere. "Hätte ich beim DFB so etwas gemacht, wäre ich fristlos geflogen. Bei ihm wird noch nicht einmal darüber geredet. Unfassbar, wie da beurteilt wird", sagte der frühere Spieler von Hertha BSC Berlin und Borussia Dortmund.

Boateng kontert Löw

Auch die Forderung von Löw, dass er wegen des Fouls an Ballack eine Rote Karte hätte erhalten müssen, ärgerte den gebürtigen Berliner. "Wenn ich das höre, sehe ich, wie mit zweierlei Maß gemessen wird."