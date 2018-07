Wattens (SID) - Die nigerianische Nationalmannschaft wird in ihrer Vorbereitung auf die WM-Endrunde ein Länderspiel in Österreich bestreiten. Die "Super Eagles" des schwedischen Coaches Lars Lagerbäck treten am 25. Mai (19.00 Uhr) in Wattens gegen Saudi-Arabien an.

Am 30. Mai treten die Nigerianer in London gegen Kolumbien an. Der letzte Test vor der WM-Endrunde in Südafrika (11. Juni bis 11. Juli) steht am 6. Juni in Johannesburg gegen WM-Teilnehmer Nordkorea an.