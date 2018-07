Sciacca (SID) - Mit 26 Unterschriften der Teamkollegen auf seinem Gips am rechten Fuß hat sich der verletzte Kapitän Michael Ballack aus dem Trainingslager der deutschen Nationalmannschaft auf Sizilien verabschiedet. "Es war für mich eine Selbstverständlichkeit, dass ich hier bei euch war", sagte der Mittelfeldstar des FC Chelsea vor seiner Abreise: "Meine Verletzung müsst ihr jetzt schnell abhaken, der Blick muss weiter nach vorne gehen. Ihr seid ein starkes Team, egal, wer nominiert ist und wer spielt. Ich bin sicher, dass ihr eine gute und erfolgreiche WM spielen werdet."

Zuvor hatte Abwehrspieler Per Mertesacker dem "Capitano" alles Gute und eine schnelle Genesung gewünscht. Am Freitag machte sich die deutsche Nationalmannschaft auf den Weg ins nächste Trainingslager nach Südtirol. Um 13.27 Uhr landete der Flieger der Nationalmannschaft nach einem 75-minütigen Flug überpünktlich in Verona. Danach ging es ins Quartier nach Bozen.

Ballack war am vergangenen Samstag im FA-Cup-Finale gegen den FC Portsmouth (1:0) von Kevin Boateng so stark gefoult worden, dass er seine Teilnahme an der WM in Südafrika (11. Juni bis 11. Juli) wegen einer Sprunggelenkverletzung absagen musste.