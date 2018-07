Accra (SID) - Der WM-Teilnahme von Kevin Boateng für Ghana steht nichts mehr im Wege. Der frühere deutsche U21-Nationalspieler, der Michael Ballack durch ein Foul so schwer verletzt hatte, dass der deutsche Nationalmannschaftskapitän die Endrunde in Südafrika (11. Juni bis 11. Juli) verpassen wird, erhielt vom Weltverband FIFA grünes Licht für einen Einsatz. Das gab der ghanaische Verband GFA am Freitag bekannt.

Der 23-jährige Boateng, der 41 Spiele für deutsche Jugendmannschaften bestritten hat und keine Perspektive mehr in der A-Nationalmannschaft sah, war von Nationaltrainer Milovan Rajevac in das vorläufige ghanaische WM-Aufgebot berufen worden. Bis zum 1. Juni müssen noch sieben der 30 Spieler aus dem Kader gestrichen werden.

Bruderduell bei WM möglich

Sollte es mit dem Sprung in den WM-Kader klappen, könnte es im WM-Gruppenspiel am 23. Juni in Johannesburg zum Duell zwischen Kevin und dessen Halbbruder Jerome Boateng kommen, der sich für eine Karriere im DFB-Trikot entschieden hat.

Kevin Boateng, der beim Premier-League-Absteiger FC Portsmouth spielt, hatte im englischen Pokalfinale gegen Meister FC Chelsea Ballack in der 35. Minute mit einem bösen Foul so schwer am Innenband verletzt, dass der 33-Jährige seine Teilnahme an der WM in Südafrika absagen musste.