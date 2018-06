Girlan (SID) - Eine Woche vor dem Meldeschluss beim Fußball-Weltverband FIFA für die 23 WM-Spieler werden nach dem WM-Ausfall von Christian Träsch die Karten bei der deutschen Nationalmannschaft neu gemischt. Am Dienstag hob Assistenztrainer Hansi Flick im Trainingslager der DFB-Auswahl in Südtirol die von Bundestrainer Joachim Löw gegebene WM-Garantie für die sechs Stürmer auf. Nach den Ausfällen von Träsch und Kapitän Michael Ballack muss Löw bis zum 1. Juni noch zwei Profis aus seinem 25-köpfigen vorläufigen WM-Kader streichen, nachdem er auf Nachnominierungen verzichtet hat.

"Wir werden bis zum 1. Juni alles genau analysieren und dann den Kader benennen, der in Südafrika den größtmöglichen Erfolg verspricht", sagte Flick. Er deutete an, dass der Trainerstab durch den Ausfall der beiden Mittelfeldspieler Ballack und Träsch neue Überlegungen anstellen wird. Löw hatte vor dem Start in die WM-Vorbereitung erklärt, dass die sechs Offensivspieler Miroslav Klose, Thomas Müller, Mario Gomez (alle Bayern München), Cacau (VfB Stuttgart), Stefan Kießling (Bayer Leverkusen) und Lukas Podolski (1. FC Köln) bei der WM in Südafrika (11. Juni bis 11. Juli) gesetzt sind.

Vor der EM 2008 hatte es Marko Marin, der auch diesmal wieder zum vorläufigen DFB-Aufgebot zählt, sowie Patrick Helmes und Jermaine Jones getroffen. Nach dem WM-Aus von Träsch gelten Andreas Beck, Piotr Trochowski, der Münchner Neuling Holger Badstuber, erneut Marin, Toni Kroos und der lange Zeit verletzte Marcell Jansen als mögliche Streichkandidaten. Aber auch Gomez und Cacau sind wieder gefährdet, da Kroos und Trochowski als Alternativen für das Mittelfeld möglicherweise unverzichtbar sind.