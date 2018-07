Lienz (SID) - Ex-Europameister Griechenland musste sich in einem Härtetest zweieinhalb Wochen vor dem Start der Fußball-WM in Südafrika (11. Juni bis 11. Juli) mit einem Unentschieden zufriedengeben. Die Mannschaft von Nationaltrainer Otto Rehhagel kam am Dienstag im Duell mit WM-Teilnehmer Nordkorea trotz zweimaliger Führung nicht über ein 2:2 (1:1) hinaus.

Kostas Katsouranis (2.) und der Nürnberger Bundesligaprofi Angelos Charisteas (48.) trafen für die Griechen. Doch Tae-Se Jong (24. und 51.) traf zweimal für die Nordkoreaner.

Ein Debüt mit Höhen und Tiefen erlebte Borussia Dortmunds Torjäger Lucas Barrios im Trikot von Paraguay. Der gebürtige Argentinier, der erst seit April die Staatsbürgerschaft des WM-Teilnehmers besitzt, erzielte zwar seinen ersten Länderspieltreffer, konnte in Dublin das 1:2 (0:2) gegen Irland aber nicht verhindern.

Auch Kamerun und Nigeria suchen noch nach ihrer WM-Form. Die "Unbezähmbaren Löwen" aus Kamerun kamen in Lienz (Österreich) ohne Superstar Samuel Eto?o nicht über ein 0:0 gegen Georgien hinaus. Ebenfalls mit einer Nullnummer mussten sich die "Super Eagles" in Wattens gegen Saudi-Arabien begnügen.