Johannesburg (SID) - Abgeschirmt von Fans und Journalisten hat Rekordweltmeister Brasilien die Jagd auf den sechsten WM-Titel begonnen. Zweieinhalb Wochen vor Turnierbeginn landete die Selecao als zweites Team nach Australien im Land des WM-Gastgebers. Wie auch der deutsche Gruppengegner wurden die südamerikanischen Stars in einem abgetrennten Teil des Johannesburger Oliver-Tambo-Flughafens von den Behörden begrüßt. Fans hatten dabei keine Chance, einen Blick auf ihre Helden zu werfen: Die Polizei schirmte das Empfangsgebäude komplett ab.

Während die Spieler umgehend im Mannschaftsbus verschwanden, nahm sich Nationaltrainer Carlos Dunga zumindest Zeit für einen kurzen Plausch mit dem Präsidenten des südafrikanischen WM-Organisationskomitees. "Alles, was er mir sagte, war: 'Wir sind bereit'", verriet Irvin Khoza der ebenfalls auf Distanz gehaltenen Presse.

Direkt nach der Ankunft ging es für die Brasilianer mit dem Luxus-Bus weiter zu ihrem Fünf-Sterne-Hotel in Randburg, einem nördlichen Bezirk von Johannesburg. Viele Südafrikaner hoffen darauf, dass sich die Stars des WM-Mitfavoriten dort oder bei der ersten Trainingseinheit auf einem Platz nahe des Hotels der Öffentlichkeit präsentieren.

Staatspräsident wünscht Brasiliens-Team "Viel Glück"

Vor dem neunstündigen Flug hatte Brasiliens Staatspräsident Luiz Inacio Lula da Silva die 23 Spieler, Trainer und Betreuer in der Hauptstadt Brasilia mit den Worten "Viel Glück" offiziell verabschiedet, Fans lieferten mit Sambamusik und Trommeln den passenden Sound. Am späten Mittwochabend landete das Team schließlich in Johannesburg, wo das erste Training für Donnerstagnachmittag angesetzt war.

Mit an Bord war auch das Bundesliga-Duo Grafite und Josue vom VfL Wolfsburg. Großes Ziel der hinter Spanien als Topfavorit gehandelten Auswahl ist der "Hexa" - der insgesamt sechste Triumph bei einer WM. "Die Favoritenrolle bringt uns aber nirgendwo hin. Man muss auf den Platz gehen und das auch unter Beweis stellen", mahnte Dunga vor dem Abflug.

