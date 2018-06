London (SID) - Die englische Nationalmannschaft bestreitet ihr erstes Länderspiel nach der WM gegen Ungarn. Die Partie findet am 11. August im Londoner Wembleystadion statt. Trainer Fabio Capello sieht die Begegnung als wichtige Vorbereitung für das erste Qualifikationsspiel zur Europameisterschaft 2012 gegen Bulgarien am 3. September an.