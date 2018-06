Kopenhagen (SID) - Der dänische Nationaltrainer Morten Olsen hat am Freitag seinen endgültigen Kader für die Weltmeisterschaft (11. Juni bis 11. Juli) in Südafrika benannt. Im WM-Aufgebot stehen mit dem Bremer Daniel Jensen, dem Wolfsburger Thomas Kahlenberg und Sören Larsen vom MSV Duisburg drei Profis, die ihr Geld in Deutschland verdienen.