Johannesburg (SID) - Der zweimalige Weltmeister Argentinien und Ex-Europameister Dänemark sind am Samstag als dritter und vierter WM-Teilnehmer in Südafrika eingetroffen. 13 Tage vor dem Beginn der WM (11. Juni bis 11. Juli) landete das Team um Superstar Lionel Messi ebenso wie die Mannschaft von Trainer Morten Olsen in Johannesburg. Zuvor waren Australien und Rekordweltmeister Brasilien in der Kaprepublik angekommen.

Nationaltrainer Diego Maradona und seine Mannschaft wurden in Südafrika von TV-Journalisten und Fotografen in Empfang genommen. "Ich liebe Südafrika und freue mich auf die WM", sagte Maradona. Später setzte der argentinische Tross seine Reise ins Quartier in Pretoria fort. Argentinien trifft bei der WM-Endrunde in der Vorrunden-Gruppe B auf Nigeria, Südkorea und Griechenland.

"Das Wichtigste ist, sich an die Höhe zu gewöhnen. Das wird für alle europäischen Teams eine Herausforderung", sagte Dänemarks Trainer Olsen: "Wir werden die nächsten Tage dazu nutzen." Die Dänen treffen in der Gruppe E auf die Niederlande, Kamerun und Japan.