Köln (SID) - Niederlage für Serbien, Kamerun und Slowakei nur Remis, zumindest ein Sieg für Spanien und die USA: Zwei Wochen vor dem Start der WM in Südafrika (11. Juni bis 11. Juli) sind einige Teilnehmer offenbar noch auf der Suche nach ihrer Form. Der deutsche Gruppengegner Serbien verlor sein Testspiel im österreichischen Klagenfurt gegen Neuseeland überraschend mit 0:1 (0:1), der viermalige Afrikameister Kamerun und WM-Debütant Slowakei trennten sich 1:1 (0:1). Mit viel Mühe gewann Europameister Spanien gegen Saudi-Arabien 3:2 (1:1). Nur knapp mit 2:1 (1:0) setzte sich die USA gegen die Türkei durch.

In Innsbruck erzielten David Villa (31.), Xabi Alonso (59.) und Rückkehrer Fernando Llorente (90.+2) die Tore für die Iberer. Osama Hawsawi (59.) und Mohammad Al-Sahlawi (74.) trafen für die "Saudis". Verzichten mussten die Spanier noch auf ihren Stürmerstar Torres, der erst in der vergangenen Woche wieder ins Training zurückgekehrt war. Der 26-Jährige hatte sich am 18. April einer Meniskus-Operation im rechten Knie unterzogen und war damit für den Saison-Endspurt des FC Liverpool in der englischen Premier League ausgefallen. Nationaltrainer Vicente Del Bosque hatte den Torjäger dennoch in seinen vorläufigen WM-Kader berufen.

Für Neuseeland erzielte Shane Smeltz in der 22. Minute den Siegtreffer. Im Team der Serben standen in Neven Subotic (Borussia Dortmund), Zdravko Kuzmanovic (VfB Stuttgart) und Zoran Tosic (1. FC Köln) drei Bundesliga-Profis in der Anfangsformation. Serbien, das am 18. Juni in der Vorrunde in Port Elizabeth auf Deutschland trifft, muss in der Gruppe D zudem gegen Australien und Ghana antreten.