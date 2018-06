Budapest (SID) - Auch ohne Michael Ballack, Kapitän Philipp Lahm und den neuen Mittelfeld-Chef Bastian Schweinsteiger hat die deutsche Nationalmannschaft den vorletzten Härtetest vor der WM in Südafrika bestanden, dabei aber keinen Glanz verbreitet. 15 Tage vor seinem WM-Auftakt gewann der dreimalige Welt- und Europameister das Länderspiel in Ungarn ohne große Mühe mit 3:0 (1:0).

Dabei konnte der Vizeeuropameister, der am Samstag direkt aus dem Trainingslager in Südtirol nach Budapest angereist war, nur in der ersten Hälfte einige spielerische Akzente setzen, versäumte es dabei aber, ein höheres Ergebnis zu erzielen. Wie schon zuletzt gegen Malta (3:0) war die Chancenverwertung einige Male mangelhaft.

"In der ersten Halbzeit haben wir ein gutes Spiel gemacht und viele Chancen herausgespielt. Ich selbst habe muskulär etwas verspürt und bin deshalb in der Halbzeit rausgegangen", sagte der Stuttgarter Sami Khedira und Torhüter Manuel Neuer ergänzte: "Die Ungarn haben keine Chance gehabt. Auf der anderen Seite war es gut, mal ein paar mehr Tore gemacht zu haben."

Podolski bringt Deutschland in Führung

Lukas Podolski brachte die DFB-Auswahl, die am 6. Juni nach Südafrika fliegt, schon in der 5. Minute per Foulelfmeter in Führung. Vorausgegangen war eine unnötige Attacke des künftigen Düsseldorfers Sandor Torghelle an Per Mertesacker. Für Podolski war es im 72. Länderspiel der 38. Treffer. Vor der Pause verhinderte Ungarns starker Keeper Gabor Kiraly bei einigen klaren Möglichkeiten von Mesut Özil weitere Gegentreffer. Dem eingewechselten Mario Gomez gelang in der 69. Minute das 2:0. Cacau erzielte das 3:0 (73.).

Die Generalprobe vor der WM, die für die deutsche Elf am 13. Juni mit dem Vorrundenspiel in Durban gegen Australien beginnt, findet am Donnerstag (20.30 Uhr/live in der ARD) in Frankfurt/Main gegen Bosnien-Herzegowina statt. Dann dürfte erstmals auch die Elf beginnen, die Löw für die WM im Kopf hat. Er kündigte aber bereits an, dass sich die Mannschaft wegen der Probleme in der Vorbereitung hauptsächlich im Training einspielen werde.

Die Partie gegen die Ungarn, gegen die es zuletzt 2004 einen Niederlage (0:2) gegeben hatte, sollte laut Löw letzte Erkenntnisse vor der Nominierung des endgültigen 23-köpfigen WM-Aufgebots geben. Bis spätestens Dienstagmittag um 12.00 Uhr muss er noch zwei Spieler aus seinem vorläufigen Kader streichen. "Dazu gibt es natürlich viele Spekulationen. Wir werden uns am Sonntag und Montag mit dem Trainerstab zusammensetzen und am Dienstag den Kader bekannt geben. Natürlich wird es die betreffenden Spieler wehtun, aber es können leider nur 23 mitfahren", sagte Löw.