Graz (SID) - Das Fußball-Mutterland England hat ein Länderspiel im Vorfeld der Weltmeisterschaft in Südafrika (11. Juni bis 11. Juli) im österreichischen Graz gegen WM-Teilnehmer Japan durch zwei Eigentore 2:1 (0:1) gewonnen. Tulio (72.) und Yuji Nakazawa (83.) trafen jeweils ins eigene Netz und ermöglichten damit den Three Lions den Erfolg. Tulio (7.) hatte die Auswahl Nippons in Führung gebracht. Chelsea-Star Frank Lampard (56.) vergab außerdem noch einen Elfmeter.