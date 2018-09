Girlan (SID) - Ersatztorwart Tim Wiese sorgte für die ersten Misstöne, die neue Nummer eins Manuel Neuer muss wegen eines Mage-Darm-Infektes um seinen Einsatz bei der WM-Generalprobe der deutschen Fußball-Nationalmannschaft bangen. Wenige Stunden vor der Bekanntgabe des endgültigen 23-köpfigen Aufgebotes der DFB-Auswahl für das Turnier in Südafrika (11. Juni bis 11. Juli) sorgten zunächst die beiden Keeper am letzten Tag des rund zweiwöchigen Trainingslagers in Südtirol für Diskussionstoff. Am späten Dienstagnachmittag wollte Bundestrainer Joachim Löw dann verkünden, für welchen Spieler der WM-Traum geplatzt ist.

Zunächst aber musste Teammanager Oliver Bierhoff die Wogen glätten, nachdem Wiese in diversen Interviews den Bundestrainer kritisiert hatte. "Mir fehlt einfach die Lobby. Ich habe für Werder alles gegeben, aber es gibt offenbar Vorbehalte gegen mich als Typ", sagte der 28-Jährige der tz und fügte sarkastisch an: "Ich bin offenbar ein Verlierertyp. In den letzten zwei Jahren hat es für mich jedenfalls nur Rückschläge bei der Nationalmannschaft gegeben."

Wiese kritisiert Umgang

Löw habe ihm gesagt, dass "die Entscheidung ganz, ganz knapp gewesen ist. Den Rest habe ich aus der Pressekonferenz gehört", beklagte sich Wiese zudem in der Bild-Zeitung. Auch die Erklärung von Bundestorwarttrainer Andreas Köpke, Neuer sei im Pokal weit gekommen, in der Bundesliga Zweiter geworden und habe eine sehr gute Saison gespielt, kann Wiese nicht nachvollziehen: "Ich stand mit Werder im Pokalfinale. In den vergangenen zwölf Monaten war es mein drittes Finale, eins habe ich gewonnen."

Bierhoff wollte die Aussagen des zweimaligen Nationalspielers jedoch nicht überbewerten. "Es ist doch normal, dass ein Spieler, der die Nummer eins werden wollte, enttäuscht ist. Aber er hat klargemacht, dass der Erfolg der Mannschaft für ihn wichtig ist. Das zeigt er auch im Training. Er ist positiv für die Gruppe", sagte der frühere DFB-Kapitän.

Chance gegen Bosnien?

Möglicherweise erhält Wiese schon am Donnerstag im Länderspiel gegen Bosnien-Herzegowina in Frankfurt/Main (20.30 Uhr/live in der ARD) eine neue Chance, da sein Konkurrent Neuer wegen eines Magen-Darm-Virus am Dienstag mit dem Training aussetzen musste. Nach Bierhoffs Angaben geht Löw aber davon aus, dass seine neue Nummer eins beim letzten Härtetest vor dem ersten Gruppenspiel am 13. Juni gegen Australien in Durban wieder an Board ist.