Ljubljana (SID) - Die slowenische Nationalmannschaft hat vier Deutschland-Legionäre in ihrem endgültigen Kader für die WM in Südafrika (11. Juni bis 11. Juli). Trainer Matjaz Kek berief die beiden Kölner Milivoje Novakovic und Miso Brecko sowie Zlatko Dedic von Bundesliga-Absteiger VfL Bochum und Matej Mavric von Zweitligist TuS Koblenz in sein 23-köpfiges Aufgebot.

Gestrichen aus seinem Kader hat Kek dagegen Verteidiger Dejan Kelhar (Cercle Brügge) sowie die beiden Mittelfeldspieler Mirnes Sisic (PAS Giannina) und Darjan Matic (Rapid Bukarest). Slowenien bestreitet am Freitag in Maribor noch ein letztes Testspiel gegen WM-Teilnehmer Neuseeland, ehe das Team nach Südafrika aufbricht.

Dort trifft die Mannschaft um Mittelfeldstar Robert Koren, die zum zweiten Mal nach 2002 bei einer WM-Endrunde dabei ist, in der Vorrundengruppe C auf Ex-Weltmeister England, die USA und Algerien.

Das 23-köpfige WM-Aufgebot Sloweniens:

Tor: Samir Handanovic (Udinese Calcio), Jasmin Handanovic (AC Mantova), Aleksander Selig (Sparta Rotterdam)

Abwehr: Bojan Jokic (Chievo Verona), Marko Suler (KAA Gent), Bostjan Cesar (Grenoble Foot), Branko Ilic (FC Moskau), Matej Mavric (TuS Koblenz), Elvedin Dzinic (NK Maribor), Miso Brecko (1. FC Köln), Suad Filekovic (NK Maribor)

Mittelfeld: Andraz Kirm (Wisla Krakau), Andrej Komac (Maccabi Tel Aviv), Rene Krhin (Inter Mailand), Dalibor Stevanovic (Vitesse Arnheim), Robert Koren (West Bromwich Albion), Aleksander Radosavljevic (AE Larissa), Valter Birsa (AJ Auxerre)