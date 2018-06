Johannesburg (SID) - Der deutsche Gruppengegner Ghana will die erste afrikanische Mannschaft im Finale einer WM werden. "Die Erwartungen sind haushoch, und wir werden sie erfüllen. Wir wollen die Gruppenphase überstehen und dann das Halbfinale erreichen oder sogar noch weiter kommen", sagte Mittelfeldspieler Sulley Muntari vom Champions-League-Sieger Inter Mailand.

Deutschland, am 23. Juni in Johannesburg (20.30 Uhr/ARD und Sky live) letzter Gruppengegner der Black Stars, sei jedoch favorisiert. "Deshalb kommt in der Vorrunde alles auf unser Spiel gegen Serbien an", sagte Muntari. Australien hat der 25-Jährige offenbar nicht auf der Rechnung.

Spielmacher Kwadwo Asamoah meldete sich für das Duell mit den Serben, Heimat des Nationaltrainers Milovan Rajevac, einsatzbereit. "Ich werde rechtzeitig fit", sagte der Spielmacher von Udinese Calcio vor dem Auftaktspiel am Sonntag in Pretoria (16.00 Uhr/ZDF und Sky live).