Irene (SID) - Weltmeister Italien hat am Freitag ein Testspiel gegen die lokale Mannschaft der Gauteng All Stars 6:0 gewonnen. Dabei verzichtete Trainer Marcello Lippi auf Daniele De Rossi, der an einer leichten Wadenverletzung laboriert. Am Montag (20.30 Uhr/RTL und Sky live) treffen die Azzurri in ihrem ersten WM-Vorrundenspiel in der Gruppe F in Kapstadt auf Paraguay. Die Treffer erzielten Giampaolo Pazzini, Simone Pepe (je 2), Vincenzo Iaquinta und Antonio Di Natale.