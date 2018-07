Inhalt Seite 1 — Schwache Franzosen mit Nullnummer gegen Uruguay Seite 2 Auf einer Seite lesen

Kapstadt (SID) - Tristesse statt Aufbruchstimmung: Mit einem müden Unentschieden ist Vize-Weltmeister Frankreich zum Auftakt der Fußball-WM 2010 in Südafrika wieder ein Stück tiefer in die Krise gerutscht. Die erschreckend einfallslose Equipe Tricolore erreichte mit einem nur vor der Pause guten Franck Ribery lediglich ein 0:0 gegen Uruguay, das in der Schlussphase den erst 19 Minuten zuvor eingewechselten Nicolas Lodeira durch einen Platzverweis verlor (82.). In der Gruppe A hatten zuvor Gastgeber Südafrika und Mexiko im WM-Eröffnungsspiel ebenfalls nur remis gespielt (1:1).

"Beide Abwehrreihen haben gut gestanden, es gab kaum Tormöglichkeiten, deshalb ist das Spiel 0:0 ausgegangen", sagte Uruguays Stürmer-Star Diego Forlan. "Natürlich ist es frustrierend, wenn man ständig Druck macht, ständig Druck macht, und der Ball geht nicht rein. Zugleich mussten wir aufpassen, dass wir keinen Konter bekommen. Das Niveau ist enttäuschend gewesen, auch wenn es am Ende spannend war", sagte Frankreichs umstrittener Nationaltrainer Raymond Domenech.

Frankreich wartet weiter auf WM-Auftaktsieg

Vor 64.100 Zuschauern im Green Point Stadium von Kapstadt blieben die Franzosen in ihrem dritten WM-Auftaktspiel in Folge ohne Sieg - 2002 waren sie in der Vorrunde ausgeschieden, 2006 unterlagen sie im Endspiel Italien nach Elfmeterschießen. Der Weltmeister von 1998 beginnt damit am zweiten Spieltag nun ebenso bei null wie die Konkurrenz in der Gruppe A: Die Franzosen treffen am Donnerstag in Polokwane auf Mexiko, am Tag zuvor spielt Gastgeber Südafrika in Pretoria gegen Uruguay.

Die Franzosen hatten sich von der Unruhe in ihrem Umfeld zunächst unbeeindruckt gezeigt. Les Bleus zeigten wesentlich mehr Offensivgeist, zwangsläufig resultierte daraus die erste gute Chance des Spiels. Der anfänglich auffällige Ribery, der vom umstrittenen Nationaltrainer Raymond Domenech auf seiner Lieblingsposition auf der linken Seite aufgeboten wurde, schickte eine scharfe Hereingabe in die Mitte. Sidney Govou von Olympique Lyon verwertete den Ball aus kurzer Distanz aber nicht (8.). Ribery baute nach der Pause immer mehr ab.

Domenech hatte bei der Besetzung seiner Startelf für eine Überraschung gesorgt: Florent Malouda vom englischen Doublegewinner FC Chelsea saß nur auf der Bank, stattdessen erhielt Abou Diaby vom FC Arsenal eine Chance von Beginn an. Auch Thierry Henry, offiziell nie als Kapitän abgesetzt, musste wie in den vergangenen Testspielen zunächst mit der Rolle des Ersatzspielers vorlieb nehmen - er kam erst in der 72. Minute. Die Binde des Mannschaftsführers trug Patrice Evra von Manchester United.

Forlan sorgt für Gefahr