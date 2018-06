Johannesburg (SID) - Die ghanaische Nationalmannschaft kann voraussichtlich am Sonntag (16.00 Uhr/ZDF und Sky live) im ersten WM-Vorrundenspiel in Pretoria gegen Serbien wieder auf Mittelfeldspieler Sulley Muntari bauen. Nach Angaben des ghanaischen Verbandes absolvierte der Profi von Champions-League-Sieger Inter Mailand am Freitag das komplette Trainingsprogramm, nachdem er eine Oberschenkelblessur auskuriert hat.